As autoridades de segurança suspeitaram das embalagens antes de estas serem distribuídas. A situação ainda está a decorrer.

Pelo menos dois pacotes enviados para o Pentágono em Arlington, nos EUA, estão contaminados com ricina, uma proteína altamente tóxica. As embalagens foram enviadas pelo correio, segundo a Fox News. A situação ainda está a decorrer.



As autoridades de segurança da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos suspeitaram dos pacotes antes de serem distribuídos no edifício. Estes foram interceptados no sector de correspondência, que fica num prédio separado da zona principal e nunca chegaram a entrar no Pentágono.



Segundo a polícia local citada pela Fox News, ainda não foram dadas ordens para evacuar a sede. O FBI e a Agência de Protecção do Pentágono já estão na área a coordenar a situação.



De acordo com a CNN, o correio envenenado já tinha sido enviado na segunda-feira, mas só está terça-feira é que as autoridades suspeitaram do mesmo e realizaram testes para detectar a presença da toxina.



A ricina é uma componente altamente tóxica proveniente das sementes de rícino, uma planta subespontânea em Portugal e nativa de África. Pode ser usada em forma de pó, pílula, gás ou ácido. Se for ingerida, pode causar náusea, vómitos e hemorragias internas no estômago e intestinos, seguida de falência do fígado, baço e rins, e possivelmente morte por colapso do sistema circulatório.