Revelado rosto do autor do ataque na ponte de Londres

O autor do ataque na ponte de Londres, que vitimou esta sexta-feira um homem e uma mulher e feriu outros três, era um terrorista islâmico condenado. Usman Khan, de 28 anos, tinha sido libertado recentemente e usava pulseira eletrónica. Foi acusado em 2010 e condenado em fevereiro de 2012 por crimes de terrorismo.A polícia procede agora com buscas num endereço em Staffordshire. Segundo o jornal britânico Mirror, Khan e um outro grupo planeavam bombardear a Bolsa de Londres e atacar outros locais, incluindo as Casas do parlamento e a Embaixada dis EUA.Khan queria construir um campo de treino terrorista nas terras da família, em Caxemira, região da Índia, mas controlada pelo Paquistão. O atacante foi abatidoSegundo a publicação, um dos feridos estava no hospital, em estado crítico, mas estável.

Num comunicado, o comissário assistente da Polícia Metropolitana, Neil Base disse que os investigadores "não estavam à procura ativamente de mais ninguém" pelo ataque que ocorreu pouco antes das 14h00 desta sexta-feira, na ponte de Londres.