Retiradas acusações de abuso sexual a Kevin Spacey

Procuradores do estado de Massachusetts deixaram cair o processo no qual o ator Kevin Spacey era acusado de abusar sexualmente um jovem de 18 anos num restaurante de Nantucket, em 2016.



A decisão da justiça norte-americana surge pouco menos de uma semana depois da alegada vítima ter recusado explicar a eliminação de mensagens de telemóvel potencialmente ilibatórias, retirando a acusação seis dias depois de a entregar.



No mês anterior, o seu advogado já havia indicado que o caso poderia estar em perigo depois de um telemóvel com importância central no caso ter desaparecido.



No passado, os advogados do ator de 59 anos acusaram a vítima de apagar mensagens que ajudavam a construir a defesa de Spacey, que se declarou inocente quanto às acusações.