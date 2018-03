Decisão do monsenhor Dario Viganò foi anunciada esta quarta-feira. Decisão surge depois das críticas sobre a omissão de uma carta escrita pelo Papa emérito Bento XVI sobre o Papa Francisco.

O mais alto responsável pela secretaria da comunicação do Vaticano, Dario Viganò, demitiu-se esta quarta-feira. Esta decisão surge após a polémica em torno de uma carta de Bento XVI sobre o Papa Francisco, revelada na semana passada.



Em comunicado, o Vaticano esclarece que o Papa Franscisco já aceitou a resignação e será o secretário Lucio Adrián Ruiz a ocupar o lugar de Dario Viganò interinamente até nova nomeação.



Recorde-se que o Vaticano foi alvo de várias críticas depois de ter omitido partes de uma carta escrita pelo Papa emérito Bento XVI sobre o Papa Francisco e de ter feito uma manipulação digital numa fotografia.



A parte da carta que não tinha sido divulgada explica o motivo pelo qual Bento XVI recusou escrever um comentário numa nova compilação de livros do Vaticano sobre a formação filosófica e teológica de Francisco e destinada a assinalar o seu quinto aniversário de pontificado.



Bento XVI assinalou que os autores envolvidos no projecto emitiram ataques "virulentos" e "anti-papistas" contra o consulado do seu sucessor e disse estar "surpreendido" pela inclusão de um teólogo contestatário nos 11 volumes da "Teologia do papa Francisco". "Estou certo que podem compreender porque declinei", escreveu Joseph Ratzinger.

Na altura, a carta, concluída em 7 de Fevereiro, foi lida por Dario Viganò, durante a apresentação dos 11 livros escritos por vários autores e publicados pela Librería Vaticana.