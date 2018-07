Ao terceiro dia, acabou com sucesso o resgate das 12 crianças e do treinador adjunto dos "Javalis Selvagens", que ficaram presos na gruta de Tham Luang, na Tailândia, a 23 de Junho. A confirmação foi dada pela Marinha, via Reuters.





Os 13 rapazes ficaram presos quando as inundações resultantes das monções lhes bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem. O acesso ao local onde ficaram encurralados só é possível via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.Os oito rapazes que já foram salvos saíram da gruta numa operação urgente e perigosa, em que tiveram de mergulhar e atravessar diversas passagens apertadas e tortuosas da caverna.A equipa de resgate espera conseguir retirar hoje os cinco elementos que faltam.Um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo desde que foi encontrado, no início da semana passada, vão também sair hoje.A terceira operação de resgate teve início pelas 10:00 (04:00 em Lisboa) e envolve 19 mergulhadores.