Capa n.º 735

Há semanas, no exacto dia em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção de deslocar militares para ajudar a patrulhar a fronteira com o México, Edwin Valdez e quatro outros migrantes centro-americanos estavam a caminhar por entre mato cerrado numa reserva de vida selvagem no Sul do Texas, à espera de passar despercebidos. Nessa manhã, tinham entrado ilegalmente nos Estados Unidos, guiados por um contrabandista que depois os abandonou. Estavam perdidos.Ali perto, agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA tinham sido avisados de que havia intrusos. Quando detectaram movimento na mata, avançaram e prenderam os homens. Atenção: este foi um momento banal no Vale do Rio Grande, um dos pontos mais procurados pelos que procuram entrar ilegalmente nos EUA: nessa manhã, em poucas horas, 61 migrantes, incluindo Valdez, foram detidos, 10 deles, entre os quais quatro chineses, com a ajuda de um cão, numa plantação de cana-de-açúcar.