O cenário que compõe a aldeia costeira de Mati, a cerca de 40 quilómetros de Atenas, na Grécia, é devastador. Pelo menos meia centena de mortos, mais de 150 feridos, casas destruídas, paisagens que outrora eram uma atracção para turistas devastadas.

"Mati já não existe como povoação. Vi corpos, carros queimados. Tenho sorte em estar viva", contou uma residente da região de Rafina ao canal televisivo local Skai, citado pela Reuters.

As dezenas de incêndios que se espalham no sul do país helénico estão fora de controlo. O Governo grego declarou estado de emergência e invocou acordos de protecção civil da União Europeia para pedir ajuda aos restantes Estados-membros.

Ao Guardian, o presidente da Câmara de Rafina-Pikermi, Evangelos Bournous, assegurou ter visto "pelo menos 100 casas em chamas. "Vi com os meus próprios olhos. É uma catástrofe total."

"Felizmente o mar estava ali, porque as chamas perseguiam-nos até à água", referiu Kostas Laganos, outro residente de Mati à BBC, contando como sobreviveu aos incêndios. "As chamas já nos queimavam as costas quando mergulhámos no mar. Aí eu disse: ‘Meu Deus, temos de correr para nos salvarmos’".

A Guarda Costeira grega refere que quase 700 pessoas que fugiram para as praias ao largo de Mati foram resgatadas por embarcações.

Outros não tiveram a mesma sorte. À Skai TV, o chefe da Cruz Vermelha grega refere que viu a imagem perturbante de 26 pessoas amontoadas num campo a cerca de 30 metros da praia, em Mati. "Tentaram encontrar um caminho de fuga mas infelizmente essas pessoas e os seus filhos não conseguiram chegar a tempo", referiu Nikos Economopoulos.

As autoridades gregas estão agora a aconselhar as pessoas a abandonarem as suas propriedades. "As pessoas devem sair, fechar as suas casas e simplesmente sair. Não é possível aguentar tanto fumo durante tantas horas. Esta é uma situação extrema", aconselhou o chefe de bombeiros de Rafina, Achilleas Tzouvaras, citado pelas agências noticiosas.