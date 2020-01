Dois mísseis explodem na zona verde de Bagdad. Sirenes estão a tocar

I just heard two explosions from direction of Green Zone, sirens also sounding #Baghdad #Iraq — Gareth Browne (@BrowneGareth) January 8, 2020

Sirens from the US embassy sounding after reports that 2 rockets were fired towards the Green Zone in Baghdad#Iraq #Baghdad pic.twitter.com/tsPbteBZxC — CNW (@ConflictsW) January 8, 2020

o presidente do Irão,

Hassan Rouhani , garante que o país irá reagir a qualquer ação dos EUA que considerem ser um "crime".

Dois mísseis Katyusha foram lançados, esta quarta-feira, na zona verde de Bagdad , Iraque, tendo um deles caído a cerca de 100 metros da embaixada norte-americana. Segundo forças de segurança revelaram à Reuters, as explosões provocaram um incêndio no local. Não há informações sobre danos ou vítimas que possam ter sido causadas pelo incidente, que ainda não foi reivindicado.Em consequência do ataque, as sirenes de aviso foram acionadas. Esse momento foi captado por várias testemunhas e partilhado nas redes sociais. Vários jornalistas relataram também terem ouvido explosões.Este ataque aconteceu horas depois do presidente dos EUA, Donald Trump, não ter avançado com nenhum plano militar contra o Irão como resposta ao ataque de Teerão a duas bases militares iraquianas que albergam tropas norte-americanas . Mais tarde, segundo a CNN, durante uma reunião de gabinete,