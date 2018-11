Relato de vários feridos num tiroteio num hospital em Chicago

O Mercy Hospital, em Chicago, nos EUA, está a ser alvo de uma operação de busca por parte da polícia depois de relatos de um tiroteio dentro da instituição de saúde. Segundo as autoridades, citadas pela imprensa norte-americana, há vários feridos - incluindo um polícia que está em estado grave - e um dos atiradores terá sido atingido.A polícia encontra-se dentro do edifício para perceber se existem outros atacantes e a zona circundante foi fechada. O hospital está "lock down" - ou seja, ninguém entra ou sai do edifício.Nas redes sociais, foram partilhadas de uma equipa de Swat a fazer buscas no hospital.