Reino Unido: Primeiras projecções dão maioria absoluta aos Conservadores de Johnson

divulgada pelas três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky,

A sondagem à boca das urnas indicou que o Partido Conservador terá 368 deputados e o Partido Trabalhista 191. O Partido Nacionalista Escocês deve chegar aos 55 deputados, os Liberais Democratas terão 13, o Plaid Cymru (nacionalistas galeses) três e os Verdes um assento.



O Partido Conservador venceu as eleições legislativas antecipadas desta quinta-feira no Reino Unido. Segundo as primeiras projeções de voto,o partido liderado por Boris Johnson chega mesmo à maioria absoluta de maneira confortável.

Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, na prática, são precisos menos deputados porque o presidente da Câmara dos Comuns não vota e os deputados do Sinn Fein têm uma longa tradição de não assumirem funções.

Cerca de 46 milhões de britânicos votaram hoje nas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, as terceiras em menos de cinco anos, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia.