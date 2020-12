Reino Unido e União Europeia chegam a acordo para o pós-Brexit

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo de comércio para o Brexit, a saída do Reino Unido da união. A Reuters cita uma fonte do governo britânico.O acordo foi conseguido sete dias antes do prazo para o Brexit.Num comunicado, o governo britânico garante que "tudo o que foi prometido durante o referendo de 2016 e nas eleições de 2019 será entregue com este acordo". "Recuperámos o controlo da nossa moeda, fronteiras, leis, comércio e das águas. O acordo é uma notícia fantástica para as famílias e negócios em todo o Reino Unido", lê-se."Assinámos o primeiro acordo de livre comércio baseado em zero tarifas e zero quotas que alguma vez foi alcançado com a União Europeia. O acordo é o maior acordo de comércio bilateral alguma vez assinado por cada um dos lados", continua. "Não há papel para o Tribunal Europeu de Justiça (...). Significa que teremos independência política e económica plena a partir de 1 de janeiro de 2021.""O sistema de migração coloca-nos em controlo total de quem entra no Reino Unido e o livre movimento vai acabar. Conseguimos este acordo óptimo para o Reino Unido inteiro e sob condições extremamente desafiantes, o que protege a integridade do nosso mercado interno e o lugar da Irlanda do Norte nele", adianta.Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, considerou que o acordo de comércio alcançado pela União Europeia e pelo Reino Unido é "justo, equilibrado e certo" e que valeu a pena lutar. "Foi um caminho longo e sinuoso. Mas temos um bom acordo para mostrar. É justo, é um acordo equilibrado, e é a coisa mais certa e responsável para os dois lados", referiu Leyen. "As negociações foram muito difíceis. Muito estava em jogo para tantas pessoas, e por isso este foi um acordo pelo que tínhamos mesmo que lutar."

"Acredito, também, que este acordo é no melhor interesse do Reino Unido. Vai criar pilares sólidos para um novo começo com um amigo antigo. E significa que podemos pôr o Brexit para trás das costas, e a Europa vai continuar a avançar", disse von der Leyen.