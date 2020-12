Regulador europeu deverá aprovar vacina da Pfizer a 21 de dezembro

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla original) deverá emitir um parecer positivo relativamente à vacina contra o novo coronavírus da Pfizer/BioNTech já no dia 21 de dezembro, avança a agência Reuters.A EMA já tinha previsto terminar a revisão do pedido formal para "autorização condicional" da Pfizer antes do dia 29 de dezembro, mas agora adianta essa revisão uma semana, segundo disse fonte do governo alemão à Reuters nesta terça-feira.Tanto o Reino Unido como os Estados Unidos da América já começaram a vacinação utilizando a vacinaa da Pfizer.

Na União Europeia, o objetivo é que a vacinação arranque logo depois da autorização do regulador, e que o processo seja coordenado entre os Estados-membros, como confirmou o primeiro-ministro António Costa, após o Conselho Europeu da semana passada.

Na altura, assumindo que o ok da Agência Europeia do Medicamento seria dado a 29 de dezembro, Costa apontou para o início da vacinação a 5 de janeiro, prazo que poderá também ser antecipado, dado o novo calendário previsto.

"Acho que se fixarmos para a primeira semana de janeiro o arranque da operação de vacinação à escala europeia seria uma boa meta com que todos nos deveríamos comprometer", afirmou António Costa, acrescentando que dia 5 de janeiro "é um excelente dia" para apontar o arranque.

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.621.397 no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro de 2019, na China, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP às 11:00.

Mais de 72.761.200 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 46.866.300 já são considerados curados.

Esse número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas casos graves, outros priorizam o teste de rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste.



A Europa totalizava mais de 485 mortes e quase 22,5 milhões de casos.



Nota: alteração da data da reunião. Anteriormente tinha sido anunciado que a mesma iria ocorrer a 23 de dezembro, sendo a data correta 21 deste mês.