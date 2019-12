Regressou à Alemanha homem preso em 1985 nos EUA por matar os pais da namorada

Jens Söring passou mais de 33 anos na prisão por um duplo homicídio que garante não ter cometido. Na terça-feira chegou à Alemanha após ter sido colocado em liberdade condicional e deportado.

No aeroporto de Frankfurt, o alemão filho de um diplomata foi recebido por apoiantes e jornalistas. "Nunca teria conseguido isto sem as pessoas que me apoiaram durante anos", disse, citado pelo Guardian. "Estou tão feliz. Este é mesmo o melhor dia da minha vida".

Agora com 53 anos, Söring foi condenado por matar em 1985 os pais da então namorada, Elizabeth Haysom. Estava a cumprir uma pena de prisão perpétua na Virgínia, Estados Unidos, quando a liberdade condicional lhe foi concedida no mês passado. O mesmo foi concedido a Elizabeth Haysom, a cumprir uma pena de 90 anos de prisão. A mulher, canadiana, também será deportada.

Söring assegura que foi a antiga namorada quem matou os pais, Derek e Nancy, e que apenas lhe contou o crime depois. Num momento inicial, o alemão confessou ter matado o casal mas acabou por defender que só o tinha feito por acreditar que ser filho de um diplomata lhe concederia imunidade nos Estados Unidos. Tinha medo que a então namorada fosse condenada à morte.

Ao longo dos anos, Söring acabou por ter vários apoiantes que pediram a sua libertação, incluindo forças de segurança que reexaminaram as provas da cena do crime.

Esta terça-feira, no aeroporto, pediu privacidade e não respondeu às perguntas dos jornalistas.