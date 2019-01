Behrouz Boochani não pôde estar presente na cerimónia da entrega da distinção porque está impedido de se deslocar para a Austrália sem o visto necessário.

O escritor curdo-iraniano Behrouz Boochani venceu esta semana os dois maiores prémios literários da Austrália, que culminaram no valor de cerca de 78 mil euros (120 mil dólares australianos). Apesar do seu feito, não pôde comparecer na cerimónia de entrega da distinção desta quinta-feira porque se encontra atualmente detido num campo de refugiados na ilha de Manus, em Papua Nova Guiné.

Boochani, que procura conseguir asilo na Austrália, ganhou o Victorian Prize for Literature e o Non-Fiction Prize.

O jornalista foi detido nos campos de refugiados na ilha de Manus em 2013 depois de tentar entrar na Austrália sem o visto requerido. É um dos 600 refugiados que permanecem no campo apesar de o país o ter encerrado em 2017.

Foi nestas circunstâncias que Boochani usou o seu telemóvel para escrever o livro No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison pelo Whatsapp, que foi agora galardoado com os prémios literários. O escritor enviou o manuscrito a um editor por mensagem de texto.

O júri considerou a obra "uma voz testemunhal, um ato de sobrevivência. Um grito pela resistência. Um retro vívido de cinco anos de encarceramento e exílio".





Sobre o seu prémio, Boochani contou ao The Guardian via mensagens de texto que sentia um "sentimento paradoxal". "Realmente não sei o que dizer. Certamente não escrevi o livro apenas para ganhar um prémio", afiançou. "O meu objetivo tem sido sempre que as pessoas na Austrália e no restante mundo percebam profundamente como o sistema tem torturado pessoas inocentes em Manus e Nauru, de uma forma sistemática durante quase seis anos. Espero que este galardão traga as atenções para a nossa situação e fomente mudanças para acabarmos com esta política bárbara", comentou.

Sobre a sua detenção, no ano passado o escritor descreveu-a à CNN como "uma situação de reféns estatal". "Somos pessoas esquecidas, rejeitadas nas ilhas olvidadas", resumiu.

O governo Austrália defende que esta política endurecida nas fronteiras é necessária para impedir que mais refugiados morram no mar às mãos de traficantes. Os refugiados que cheguem à fronteira do país são enviados para "centros de processamento" e a muitos é-lhes dito que não vão pôr os pés na Austrália, escreve a CNN.