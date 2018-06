A empresa já confirmou as falhas e assegurou que está a investigar a origem do problema.

A rede de pagamentos Visa está a enfrentar diversos problemas, esta sexta-feira. A empresa já confirmou as falhas - que estão a causar a rejeição de pagamentos - e assegurou que está a investigar a origem do problema.



"A Visa está a passar por uma interrupção no serviço. Este incidente está a impedir que algumas transações com Visa na Europa sejam processadas", explicou a empresa no comunicado emitido.



Segundo o The Guardian, ainda não se conhece a dimensão do problema, nem há dados sobre a origem do mesmo.