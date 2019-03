As causas do acidente ainda estão por apurar, mas já se sabe que o piloto do avião que se despenhou reportou "dificuldades" e pediu para regressar ao aeroporto.

A caixa negra do avião da Ethiopian Airlines que se despenhou no domingo e matou 157 pessoas de 35 nacionalidades foi recuperada esta segunda-feira no local do acidente. Segundo os meios de comunicação locais, a caixa negra encontrada é o gravador de voz do cockpit.



"O piloto reportou à torre de controlo que estava com dificuldades e que queria regressar", afirmou no domingo presidente-executivo da Ethiopian Airline, Tewolde Gebremariam.

Segundo Gebremariam, o piloto do Boeing 737 "teve autorização" para virar e voltar ao aeroporto de Adis Abeba. O aparelho foi adquirido pela companhia aérea etíope em novembro passado.



Esta segunda-feira, a companhia aérea Ethiopian Airlines anunciou que imobilizou todos os seus Boeing 737 MAX após a queda no domingo de uma das suas aeronaves que matou as 157 pessoas que seguiam a bordo.



Na frota da TAP não existe nenhum Boeing 737.