Recuperação lenta mantém fábricas europeias em risco

Depois de terem sofrido uma queda sem precedentes em abril, as fábricas europeias vão demorar muito tempo a recuperar dos estragos causados pelo coronavírus.

No relatório mensal sobre o setor industrial, a IHS Markit afirma que a recuperação dos encerramentos vai ser "frustantemente lenta". Com a atividade económica abaixo do normal durante algum tempo, as empresas e os empregos vão continuar sob ameaça.

O índice da Markit mostra que a confiança no setor recuou para um mínimo histórico em abril e o corte de empregos foi o mais acentuado desde 2009. O índice para a zona euro desceu de 44,5 em março para para 33,4 em abril – o nível mais baixo desde que começou a ser calculado em 1997. Um registo abaixo de 50 indica contração.

As leituras registadas em França e Itália também foram as mais baixas de sempre e na Alemanha e Espanha atingiram mínimos de 11 anos.

Este cenário negro está a acelerar a pressão sobre os governos para rapidamente procederem à reabertura das economias, aliviando as medidas de contenção que foram aplicadas para travar a propagação da pandemia. Os governantes enfrentam o desafio de regresso a uma nova normalidade sem arriscar uma segunda onda de infeções que obrigue a novas restrições e confinamentos agressivos.

Chris Williamson, economista-chefe da Markit, diz ter "esperança que abril tenha representado o olho do furacão".

Mas vai demorar até que muitos negócios regressem à produção a 100%, uma vez que o nível geral da atividade económica vai continuar abaixo do normal durante mais tempo.

"Os passos necessários para manter os trabalhadores seguros significa que mesmo os que estão prontos para reiniciar a produção vão estar a trabalhar abaixo da capacidade", disse Chris Williamson.