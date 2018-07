Socorristas tentam retirar água das cavernas em contra-relógio

O volume da água foi reduzido em 40% nos últimos dias, com o recurso a bombas industriais. Mas as chuvas intensas aproximam-se.

Os 12 rapazes tailandeses e o treinador presos num complexo de cavernas na Tailândia podem conseguir sair a pé, mas só se as bombas industriais que estão a ser usadas para dragar a água consigam desimpedir o caminho que os separa do exterior antes da chegada das chuvas.



Segundo o jornal The Guardian, a operação tem de ter sucesso antes das chuvas intensas trazidas pela estação das monções. Entre 7 e 12 de Julho, espera-se muita chuva. Os rapazes foram encontrados há três dias numa câmara lamacenta do complexo de cavernas Tham Luang Nan Nong, nove dias depois do seu desaparecimento.



Quatro quilómetros separam os treze jovens do exterior. Os mergulhadores demoram onze horas numa viagem de ida e volta: seis para lá e cinco para voltar. Poonsak Woongsatngiem, um socorrista do ministério do Interior da Tailândia, indicou ao The Guardian que o volume da água foi reduzido em 40% nos últimos dias. A operação fez com que 1,5 quilómetros de canal fossem secos.



Esta quinta-feira, as equipas de resgate vão tentar retirar a água de uma terceira bacia, completamente submersa.



Ao mesmo tempo, os jovens continuam a ser ensinados a nadar e a usar equipamento de mergulho, de modo a serem capazes de sair a nado. No entanto, há canais em que só consegue passar uma pessoa de cada vez e zonas com visibilidade quase nula.



Outra possibilidade é a de esperar quatro meses até que passem as chuvas, mas existe o perigo de o nível das águas aumentar demasiado.



Pais lamentam ainda não ter falado com os filhos

Ratdao Chantrapul tem 37 anos e é a mãe de Prajak Sutham, de 14 anos. Prajak é um dos jovens presos na gruta há doze dias. "Ainda não conseguimos enviar-lhes mensagens. Ontem, tentaram levar-lhes telemóveis mas os sacos em que seguiam romperam-se", lamentou Ratdao, em declarações à Reuters.



As equipas de resgate estão a tentar colocar um cabo de fibra óptica na zona onde estão os jovens, de modo a permitir-lhes ver e falar com os pais.



Segundo a Reuters, os rapazes sofrem de problemas de intestinos e dores. Contudo, estão a chegar-lhes medicamentos.



Junto à entrada das grutas, as famílias esperam novidades, rodeadas dos elementos internacionais que chegaram para ajudar as equipas de resgate. Além disso, vários voluntários têm ido para o local ajudar os socorristas.