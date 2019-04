As autoridades judiciais norte-americanas permitiram que Raider, um cão-polícia labrador, acompanhasse os irmãos Turpin nas sessões do julgamento dos pais. David e Louise Turpin foram condenados a prisão perpétua após uma audiência em que algumas das 13 crianças revelaram publicamente, pela primeira vez, o abuso e as torturas realizados pelos pais.

O cão é uma das ajudas da polícia de Corona para que vítimas de diferentes crimes lidem com a ansiedade, o medo e os sentimentos provocados pelos ataques de que são alvo. Segundo esta força de segurança, Raider está com os irmãos desde que estes foram libertados, os pais presos e as suas vidas se viraram ao contrário: as crianças eram abusadas e torturadas pelos próprios pais e viviam sem qualquer contacto com o mundo exterior. Quando chegou o dia de testemunharem e ouvirem a sentença dos pais pediram que o cão também estivesse presente.