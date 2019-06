Com 13 milhões de quilómetros quadrados, a parte asiática da Rússia, a leste dos Urais em direção ao Pacífico, representa 77% do território russo mas apenas alberga 27% da população, e mesmo assim concentrada ao longo da estepe florestal sul, com um clima confortável e solo fértil.



"As primeiras migrações humanas têm sido associadas às alterações climáticas. À medida que as civilizações desenvolveram tecnologia que lhes permitiu adaptarem-se, os seres humanos tornaram-se menos dependentes do meio ambiente, particularmente em termos de clima", disse a principal autora da investigação, Elena Parfenova, do Centro Federal de Investigação de Krasnoyarsk.



"Queríamos entender se as futuras alterações climáticas podem levar a que partes mais inóspitas da Rússia asiática se tornem mais habitáveis para os humanos".



A equipa combinou modelos e cenários de clima e de alterações climáticas, juntando dados sobre temperaturas e precipitação, e admite aumentos de temperatura no inverno e no verão, o que daria à Sibéria um clima mais ameno em 2080, com a cobertura de 'permafrost' (solo permanentemente congelado) a diminuir dos atuais 65% para 40%.

