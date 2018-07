Quem são os rapazes presos na gruta?

Estão presos há 13 dias numa gruta no norte da Tailândia, depois de fortes chuvadas terem inundado várias galerias, impossibilitando a saída. São 12 jovens, pertencentes a uma equipa de futebol, os Wild Boars, e o treinador, que esperam que o salvamento aconteça a qualquer momento. E cujas histórias de vida começam a ser conhecidas.



Na baliza costuma estar Ekkarat Wongsookchan, 14 anos, conhecido como Bew. O jovem de 14 anos é conhecido por ter um grande controlo , calma e responsabilidade: no fim dos treinos, tem por hábito recolher os equipamentos dos colegas. Amigo de Bew, o jovem Pipat Bodh,15 anos, nem sequer faz parte da equipa de futebol. Apareceu no treino de 23 de Junho para passsar tempo com o melhor amigo, Bew, revelou o The Guardian. Prajak Sutham, conhecido por Note, tem 14 anos e joga há dois, dividindo-se entre a baliza e o meio-campo.

Pornchai Kamluang (16 anos), conhecido como Tee, e Panumas Saengdee (13 anos), cuja alcunha é Mick, são defesas dos Wild Boars. Mick é descrito como um defesa ideal pela sua forma física e mobilidade, características que o levaram a jogar também a avançado. A imprensa local garante que quem o viu jogar fala de um jovem que parece ter 15 anos na maneira como está em campo.



Adul Sam-on (14 anos) é o ala-esquerdo e foi quem tomou as rédeas quando os mergulhadores alcançaram o grupo. Falou com os mergulhadores em inglês, perguntando-lhes que dia era e informou-os de que eles tinham fome. A sua capacidade para falar inglês impressionou.

Estão também na gruta dois extremos-direitos: Sompong Jaiwong, com 13, ou Pong, e Peerapat Sompiangjai, de 17 anos, conhecido com "Night". O último fez anos no dia em que o grupo ficou preso na gruta.

O capitão da equipa é Duangpetch Promthep, conhecido como Dom, e que tem 13 anos. Joga na selecção sub-16 e os colegas costuma destacar as suas qualidades de líder e o grande sentido de humor, revelou o The Guardian.

O seu companheiro de ataque é Chanin Wiboonrungrueng. A sua alcunha é Titan e é o jogador mais novo (11 anos) dos Wild Boars que esperam por um plano para sair do labirinto de grutas onde estão fechados.