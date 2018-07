La nave ONG Open Arms sta dirigendo verso il canale di Sicilia (possibile destinazione zona SAR libica). Altre provocazioni in vista? Vi tengo informati! pic.twitter.com/4ll1Qo0Xgb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 de julho de 2018







As últimas decisões de Salvini - e este caso em concreto - levaram a Conferência Episcopal italiana a tornar pública a sua opinião, apesar de raramente se manifestarem sobre assuntos que não digam respeito à vida interna do país. O ministro do Interior - que se fez acompanhar, durante a campanha eleitoral, com um rosário e defende muitas vezes ideias católicas conservadoras - já pediu aos padres que "pensem primeiro nos pobres italianos". Mas estes não o deixaram sem resposta. "Sentimos-nos responsáveis por este exército de pobres, vítimas da guerra, fome e torturas", escreveram.



Não foram apenas os bispos italianos a mostrarem-se contra Salvini, que já recebeu um recado claro do Papa Francisco. Através do chefe da diplomacia do Vaticano, Pietro Parolin, a Igreja Católica fez saber que considera que "o encerramento dos portos [italianos aos barcos com migrantes] não é solução". "Já demonstrámos as nossas preocupações" ao governo, disse aos jornalistas o homem que tem como missão revelar as mensagens polícias do Sumo Pontífice.



Saviano, o ódio maior

Em 2006, Roberto Saviano escreveu Gomorra, um livro que denuncia as práticas da máfia napolitana. As ameaças de morte feitas por um clã da Camorra levaram a que lhe fosse atribuída protecção policial - que Salvini já ameaçou retirar num dos vários momentos de tensão entre o governante e o seu maior inimigo político.



No final da semana passada, o ministro anunciou ter apresentado queixa por difamação contra o escritor e jornalista antimáfia. "Apresentei queixa contra Saviano, como prometido. Aceito todas as críticas, mas não permito a ninguém que diga que ajudei a máfia, uma merda que combato com todas as minhas forças, ou que me alegrei com a morte de uma criança. Demasiado é demasiado. Beijos", escreveu Salvini, mais uma vez, no Twitter - rede social que parece apreciar tanto usar como o presidente dos EUA, Donald Trump.



O jornalista tem-se insurgido contra a política migratória de Salvini e opõe-se ao adiamento persistente da Liga no pagamento das suas dívidas judiciais ou na rejeição de apoios duvidosos no sul do país – possivelmente relacionados com a Camorra. E tem-se referido ao governante como o ministro da Má Vida, usando uma das alcunhas dadas pelos italianos ao líder da Liga.





Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di "bugie e insulti", ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà - lei direbbe "da padre"- veder morire bimbi innocenti in mare? @matteosalvinimi, Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà pic.twitter.com/z6PfhVJq8Y — Roberto Saviano (@robertosaviano) 17 de julho de 2018





"Que prazer lhe dá ver morrer crianças inocentes no mar? Matteo Salvini, ministro da Má Vida, o ódio que tem semeado vai derrubá-lo", escreveu Saviano, como legenda de uma foto relativa ao incidente que permitiu descobrir a mulher viva e os dois cadáveres. A reacção foi um processo em tribunal, a que respondeu contundentemente: "O ministro da Má Vida [a Má vida é uma das alcunhas da máfia] decidiu apresentar queixa (...). Não vou parar perante um poder que tem medo das vozes críticas. No tribunal, Salvini será intimado a dizer a verdade, uma experiência nova para ele."



As críticas políticas

O "estrelato" de Salvini, que parece agir como o verdadeiro primeiro-ministro, também já causou mau-estar junto do Movimento 5 Estrelas - os sectores mais à esquerda do partido que ganhou as eleições de Março não se coibiram de demonstrar a sua oposição ao ministro do Interior. Para o presidente da Câmara de Deputados, Roberto Fico, "abrir os portos" e "salvar vidas" devem ser sempre prioridades de Itália. Nos últimos tempos, também os ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros já manifestaram o seu desacordo com posições de Salvini.



No topo da montanha de opositores políticos está o presidente, Sergio Mattarella, que teve que aceitar a entrada de Salvini no governo como um mal menor e a única maneira de conseguir empossar um governo - dada à ausência de maioria absoluta, as negociações foram longas e difíceis.



Recentemente, Salvini proibiu o desembarque de 67 migrantes, até que uma suposta conduta violenta dos resgatados fosse investigada. A decisão levantou polémica e Mattarella procurou Conte, com o objectivo de expressar a sua preocupação com a decisão ao primeiro-ministro. Da reunião, saiu a ordem de desembarque dos migrantes e Salvini disse ter sabido da decisão do presidente com "pesar e perplexidade".