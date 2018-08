Samuelle é a mais nova das 39 vítimas confirmadas, até ao momento, do colapso da ponte Morandi, em Génova, esta terça-feira. As equipas de busca e salvamento continuam as operações em busca de sobreviventes, ao mesmo tempo que se vão conhecendo as histórias dos que perderam a vida com a queda de um troço de cerca de 100 metros de auto-estrada.

A família de Samuelle, de oito anos, morreu toda no acidente. A criança ia no carro com os pais, Ersillia Piccinino (41 anos) e Roberto Robbiano (45), a caminho da Sardenha para uns dias de descontracção. No veículo destruído, segundo o La Stampa, foram encontrados um chapéu de praia, um balde e uma pá. Durante a retirada dos corpos, os socorristas ouviram o telemóvel tocar. "Mamma", aparecia no ecrã, demonstrando que seria uma das avós de Samuelle a tentar saber notícias da família.

O desmoronamento do viaduto apanhou também Stella Boccia (24), da Toscânia, e o namorado de origem dominicana, Carlos Jesus Truillo. "Um pedaço do nosso coração ficou sob os escombros da ponte em Génova", escreveram os pais no Facebook.

Ambos trabalhadores no sector da saúde, Marta Danisi (29) e Alberto Fanfani (32) seguiam juntos no mesmo carro quando a ponte caiu. A jovem era enfermeira num hospital na cidade de Alexandria e ele anestesista num hospital em Pisa.



Andrea Cerulli, de 48 anos, dirigia-se para o trabalho quando a tragédia aconteceu. Pai de uma criança pequena, era jogador de futebol amador no Genoa Club Portuali Voltri, que deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais: "Abraçamos a família de Andrea, nosso associado, nosso amigo, nosso colega, vítima da tragédia da ponte Morandi".

Foi também nas redes sociais que os amigos lançaram um apelo: queriam saber se alguém tinha visto Elisa Bozzo. A jovem de 34 anos seguia no seu Opel no momento do acidente e não sobreviveu à queda. Tal como Luigi Matti Altadonna (35 anos), que foi uma das primeiras vítimas a ser encontradas. Ia a caminho do trabalho, com um colega –Gianluca Ardini – que sobreviveu. Altadonna era casado e pai de quatro filhos e a morte foi confirmada pelo autarca de Borghetto Santo Spirito.

Bruno Casagrande (35) e Mirko Vicini (31) foram atingidos pela queda do viaduto – estavam a trabalhar no interior de uma carrinha pertencente à Amiu, empresa ambiental municipal. As autoridades ainda só encontraram o corpo do primeiro. Alessandro Campora também ficou soterrado quando estava a trabalhar. Tinha 46 anos. O caminonista Gennaro Sarnataro, pai de duas crianças, regressava a casa quando foi apanhado pela queda do viaduto.

Com destino a Nice e Bracelona, quatro amigos foram apanhados pela queda da ponte. Matteo Bentornati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione deram pela última vez notícias à família cerca de uma hora antes do acidente. "Estamos a chegar a Génova", anunciaram.

O La Stampa acrescentou à lista de vítimas mortais Francesco Bello (41), Andrea Cerulli (48), Vicenzo Licata (58), Gianluca Arpini (29) e Giorgio Donaggio. Há uma família de quatro pessoas cujos nomes não foram revelados.

A tragédia não atingiu apenas cidadãos de nacionalidade italiana. Há mais de três décadas em Itália, os chilenos Juan Carlos Pastenes (chef de 64 anos) e Nora Rivera morreram esta terça-feira. Da mesma nacionalidade, Juan Figueroa consta também entre as vítimas.

Um brinco e uma pulseira permitiram identificar três amigos franceses que seguiam de carro a caminho das férias na Sardenha. Com idades entre os 20 e os 22 anos, Nathan Gusman, Axelle Nemati Alize Plaze e Melissa Artus, eram de Montpellier, em França.

As autoridades também já conseguiram recuperar os corpos de Marius Djerri (22 anos) e de Edy Borkina, dois jovens de origem albanesa que ficaram soterrados nos destroços do viaduto.