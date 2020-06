mais votado eagle01Há 2 horas

Uma morte é sempre triste, seja de cor for... mas a policia nos EUA não brinca... ele atirou sobre um policia com uma pistola elétrica ... nos EUA os protocolos permitem o disparo direto contra quem ponha em risco a integridade dos policiais ... vejam o Live PD e percebam que lá, quem se mexer muito arrisca-se a levar um balázio.. os que se mexem mais são os afroamericanos .. não os hispânicos ou chineses .... Quando puderem passem também videos de agressões bárbaras de afro americanos em grupo a brancos isoladamente ... tenho aqui um video, se quiserem posso partilhar ... é triste mais uma morte desnecessária mas aqui, parece-me que a policia apenas se defendeu ... quando puderem passem também o CV criminal do Floyd ...