Ricardo Marques Ferreira, antigo cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e outros famosos, foi encontrado morto com múltiplas facadas , num quarto de hotel em Zurique, Suiça.

O madeirense, de 49 anos, deixa dois filhos maiores de idade, um rapaz e uma rapariga, segundo avança o jornal

. A mesma fonte garante que, segundo um familiar da vítima, estaria tudo bem com o cabeleireiro no dia anterior ao crime. "Parecia estar tudo normal", pode ler-se na citação, publicada pelo órgão de comunicação.