As imagens espalharam-se nas redes sociais como um rastilho. Um homem de gorro e casaco pretos, sem colete, aparece na ponte Leopold-Sédar-Senghor, perto da Assembleia Nacional, em Paris, França, e faz recuar polícias com a força dos socos que foi desferindo durante novo protesto dos "coletes amarelos". As autoridades começaram prontamente a investigação para descobrir quem era o agressor. E a resposta não se fez esperar: Christophe Dettinger, de 37 anos, é um antigo campeão de boxe francês na categoria peso-médio.

No Twitter, o Sindicato dos Comissários da Polícia Nacional começou por dirigir-se diretamente ao manifestante para o avistar que já fora identificado. Mais tarde, o mesmo sindicado disse ao agressor que a sua carreira terminara, por não respeitar as regras, e que iria ser responsabilizado pelos seus atos. Também o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, se manifestou sobre o incidente, elogiando o "sangue frio exemplar" das forças de segurança. "Temos plena confiança na justiça, à qual será levado o responsável por este ataque tão cobarde, quanto intolerável", prometeu.





Ao L’Équipe, o antigo treinador de Dettinger, Jacky Trompesauce, confessou que ainda não conseguira falar com o seu antigo pupilo e pediu-lhe que se justificasse perante as autoridades. "Christophe é boa pessoa. Quando revejo as imagens imagino que ele tenha agido por ver pessoas, principalmente mulheres, atingidas com gás [lacrimogéneo] ", começou por dizer. Ainda assim, o técnico confessou estranhar a atitude do pugilista quando este agride um polícia já caído no chão. "Não sei o que se passou na cabeça dele. É por isso que o aconselho a ir à polícia explicar-se", assumiu.

Ao longo da sua carreira, Dettinger, conhecido como o "Cigado de Massy", conquistou 18 vitórias – sofrendo 4 derrotas e um empate. Retirou-se em 2013.

Este sábado, após novo dia de manifestações, o presidente francês, Emmanuel Mácron, garantiu que a "justiça será feita" face à "extrema violência" contra a República. O denominado VIII ato dos "coletes amarelos", em França, contou com 50 mil participantes, passando a deter o recorde de manifestantes, que têm exigido alterações nas políticas e causado inúmeros distúrbios.

A autarquia de Paris referiu que um total de 101 pessoas foram detidas em Paris e 103 interrogadas pela polícia. Na capital francesa, o porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, foi retirado do seu gabinete, em Paris, depois de uma violenta entrada com uma retroescavadora no edifício localizado na rua de Grenelle.