Quem é Abdullah Qardash, o novo líder do Estado Islâmico?

Chama-se Abdullah Qardash, é iraquiano e o sucessor do anterior líder do auto-proclamado Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, morto pelas tropas dos EUA, a 26 de outubro em Barisha, na Síria.A notícia de que será este o novo líder do grupo radical foi avançada pela Newsweek que explica ainda que Qardash é também conhecido como "O Professor" ou "O Destruidor" dentro do califado. No entanto, a revista deixa ainda em aberto a hipótese de a liderança do Estado Islâmico ser assegurada por um tunisino ou um saudita.Qardash terá sido nomeado por Baghdadi, em agosto, como o responsável pelos assuntos muçulmanos. Uma fonte não identificada da revista refeiu que desde que assumiu esta "pasta", Qardash começou a ter um papel muito mais preponderante na direção do grupo."O Professor" serviu nas fileiras do exército de Saddam Hussein, antigo presidente iraquiano. Em 2003 foi preso pelos EUA durante a guerra do Goldo e esteve no mesmo campo de detenção que Baghdadi. Terá sido aí que ambos se conheceram.

O presidente dos Estados Unidosda América, Donald Trump, anunciou no domingo a morte de al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.

"Abu Bakr al-Baghdadi está morto", disse Trump numa comunicação ao país a partir da Casa Branca.

Em declarações aos jornalistas, o presidente dos EUA disse que está a pensar divulgar imagens de vídeo que mostram os minutos finais do líder do EI e o sucesso da operação militar que o Presidente acompanhou em direto a partir da Casa Branca.

"Ele não morreu como um herói. Morreu como um cão", disse Donald Trump, relatando o momento em que al-Baghdadi se refugiou num túnel sem saída "gemendo, chorando e gritando", na versão do Presidente norte-americano.

Abu Bakr al-Baghdadi era um dos homens mais procurados do planeta e tinha a cabeça a prémio por 25 milhões de dólares (22,5 milhões de euros).