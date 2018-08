A queda de um avião da Aeroméxico com 103 pessoas a bordo nas proximidades do aeroporto de Durango, no norte do México, provocou cerca de 50 feridos. As autoridades, citadas pela agência Reuters, garantem não ter havido mortes.

José Aispuro afirmou que todos os ocupantes do avião da Aeromexico escaparam vivos, mas que 49 pessoas foram obrigadas a receber tratamento hospitalar, apresentando ferimentos ligeiros.

Aispuro adiantou que o piloto e um outro tripulante tinham sofrido ferimentos graves.

"Felizmente, agora encontrámos todos os 103, agora sabemos onde cada um está e isso dá-nos muita tranquilidade", acrescentou.

O director da agência de defesa civil da cidade de Durango, Israel Solano Mejia, disse à Foro TV que o avião "levantou do chão, mas caiu de nariz" a apenas algumas centenas de metros do fim da pista.

"A maioria dos passageiros deixou o avião pelo seu próprio pé", revelou Mejia.

O governo federal tinha inicialmente informado que estavam 101 pessoas no avião, 97 passageiros e quatro tripulantes, mas mais tarde o governador corrigiu este dado, explicando que dois menores não tinham sido incluídos no primeiro registo.

O governador referiu que uma rajada de vento atingiu o avião pouco depois de descolar, fazendo com que a aeronave perdesse velocidade e atingisse o solo com a asa esquerda, atingindo ambos os motores.

O avião imobilizou-se na posição horizontal, o que permitiu que as saídas de emergência laterais fossem utilizadas e que todos os passageiros e tripulantes pudessem escapar antes do incêndio que deflagrou no seu interior.

O sítio na internet Planespotters.net disse que o Embraer 190, de médio alcance e fabricado no Brasil, tinha cerca de 10 anos de idade e já tinha pertencido a outras duas companhias aéreas antes de integrar a frota da Aeromexico.