Várias pessoas esfaqueadas em centro comercial no Reino Unido

Incident In Arndale Shopping Centre. pic.twitter.com/siOkmWZFgC — Greater Manchester Police (@gmpolice) 11 de outubro de 2019

Os serviços de emergência informaram que foram chamados às 11h57 (mesma hora em Lisboa) e deram assistência médica no local.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw — John Greenhalgh (@JohnGre07881147) 11 de outubro de 2019

Várias pessoas foram esta sexta-feira esfaqueadas num centro comercial em Arndale, Manchester. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e estão a ser atendidas por paramédicos no local. "Estamos no local a tratar quatro pacientes", disse um porta-voz dos serviços médicos de emergência locais citado pela Reuters.O centro comercial foi evacuado e o principal suspeito, um homem de 40 anos, foi detido, informou a polícia através do Twitter.Vídeos e fotografias partilhados no Twitter mostram vários veículos da polícia e ambulâncias no exterior do centro comercial.Outros vídeos partilhados na mesma rede social mostram a polícia a segurar um homem no chão para o deter. Um dos agentes tem um taser na mão.

De acordo com a BBC, o incidente motivou a interrupção da circulação dos elétricos na praça que fica junto à entrada principal do centro comercial.