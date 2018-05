O atirador foi detido mas as autoridades continuam à procura de um segundo atirador.

Um tiroteio num centro comercial em Nashville, nos Estados Unidos, provocou esta quinta-feira quatro feridos. Segundo a televisão WSMV, o atirador foi detido mas as autoridades continuam à procura de um segundo atirador.



Um dos feridos terá sido transportado do centro comercial Opry Mills para o hospital em estado crítico.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">We are staging with <a href="https://twitter.com/MNPDNashville?ref_src=twsrc%5Etfw">@MNPDNashville</a> as they clear the mall. No other injuries reported. <a href="https://t.co/KFT7uXF9Gh">pic.twitter.com/KFT7uXF9Gh</a></p>— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) <a href="https://twitter.com/NashvilleFD/status/992139364070281216?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de maio de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>