As manifestações e confrontos na Catalunha provocaram 289 feridos entre os agentes de autoridade, dois dos quais hospitalizados, no seguimento da contestação à condenação dos dirigentes independentistas a pesadas penas de prisão, adiantou esta sexta-feira o Governo espanhol.A maior parte dos feridos (226) estão já contabilizados no balanço oficial de 593 feridos tratados pelos serviços de urgência entre 14 e 20 de outubro. Informações erradas a circular pelas redes sociais afirmam que essas cerca de 600 pessoas foram feridas pela polícia, refere a EFE.No total, 289 polícias foram feridos nos confrontos violentos com manifestantes, que atiraram pedras da calçada, ‘cocktails molotov’ e bolas de aço. Entre eles 154 eram Mossos d’Esquadra (polícia regional catalã), 134 membros da polícia nacional e um agente de uma outra força de segurança, explicou a porta-voz do Governo Isabel Celaá.Quatro manifestantes perderam um olho, dos quais três se encontram ainda em estado grave, de acordo com Alba Verges, do departamento de Saúde da Catalunha.Entretanto, o Sindicato de Polícias da Catalunha (SPC) denunciou ao Eurocop (Confederação Europeia de Sindicatos de Polícia) a violência contra os agentes durante os distúrbios na Catalunha, através de uma moção urgente que recebeu o apoio "por unanimidade" de todas as delegações.A moção pretende "expor e propor a condenação da violência exercida contra os agentes", e denuncia a dificuldade para enfrentar a situação na região autónoma devido a "falta de recursos humanos e materiais" e "apoio institucional".Os bombeiros de Barcelona foram chamados a extinguir 564 incêndios no decurso dos distúrbios da passada semana, de acordo com o responsável municipal pela Segurança e Prevenção, Albert Batlle. Os números referem-se ao período entre 14 e 20 de outubro, nos quais registaram 594 intervenções, maioritariamente extinção de incêndios. As autoridades destacaram ainda que foi possível evitar que o fogo chegasse às habitações ou afetasse as pessoas.O balanço aponta a destruição de 1.044 contentores, 358 caixotes de lixo, 180 papeleiras, cinco carros, 12 árvores queimadas e 45 copas de árvores parcialmente queimadas.O Supremo Tribunal espanhol condenou, a 14 de outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão. A sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se repetiram ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma.A par de várias manifestações pacíficas, a vaga de contestação ficaria igualmente marcada por distúrbios e violentos confrontos entre manifestantes mais radicais e as forças de segurança. Os protestos na Catalunha ficaram igualmente marcados por cerca de duzentas detenções e centenas de agentes das forças de segurança feridos.