18 anos depois, duas pessoas foram acusadas de um dos mais mediáticos homicídios por resolver do rap norte-americano. Procuradores de Nova Iorque, EUA, revelaram os dois suspeitos da morte de Jam Master Jay, um dos membros fundadores dos Run-DMC, ao lado de Joseph "Run" Simmons e Darryl "DMC" McDaniel. Jay foi morto em 2002 dentro de um estúdio: foi alvejado cinco vezes à queima-roupa. Tinha 37 anos.





Segundo as autoridades, o homicídio está relacionado com um negócio de drogas: em concreto, dez quilos de cocaína. Os dois suspeitos, Karl Jordan Jr. e Ronald Washington, queriam distribuir a droga mas a intenção de Jam Master Jay era outra. Por isso, este último foi morto.O verdadeiro nome do rapper era Jason Mizell. "Este é um caso sobre um homicídio que durante quase duas décadas ficou por responder, e por isso hoje começamos a responder a essa questão de quem matou Jason Mizell, e porquê", afirmou Seth DuCharmed, o procurador do distrito oriental de Nova Iorque.Karl Jordan Jr., deu-se como inocente do homicídio e de oito acusações relacionadas com droga. Na altura do crime, tinha 18 anos. DuCharme disse que o outro suspeito, Ronald Washington, seria presente a tribunal esta semana. Washington já se encontra detido. Caso sejam condenados por este crime, Jordan e Washington podem ser condenados até 20 anos de prisão. "Eles entraram e assassinaram-no a sangue frio", afirmou DuCharmed, citado pela Reuters.Os Run-DMC foram fundados em 1981. Entre os seus maiores êxitos, encontram-se as canções "It’s Tricky," "Christmas in Hollis" e "Walk This Way", com os Aerosmith.