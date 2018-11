Na costa de Mason Bay, na ilha neozelandesa de Stewart, 145 baleias-piloto morreram encalhadas. Cerca de metade das baleias já se encontrava morta na altura em que chegou o Departamento de Conservação da Natureza e as restantes acabaram por ser eutanasiadas.

De acordo com o jornal The New Zealand Herald, o alerta foi dado no sábado por um alpinista que contactou o Departamento de Conservação da Natureza. Estavam dois grupos de baleias encalhadas – a cerca de dois quilómetros um do outro – no extremo sul da Mason Bay.





"Infelizmente, a probabilidade de sermos capazes de devolver à corrente as baleias que ainda se encontravam vivas era extremamente baixa. A localização remota, a falta de pessoal próximo e as condições em que as baleias se encontravam significaram que a coisa mais humana a fazer seria recorrer à eutanásia. No entanto, é sempre uma decisão de partir o coração", disse, citado pelo jornal neozelandês, o director de operações do Departamento de Conservação, Ren Leppens.