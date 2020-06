O professor e médico especialista Mauro Giacca, do King's College em Londres, revelou esta terça-feira que o coronavírus pode causar um rompimento total da arquitetura pulmonar.O especialista diz que a Covid-19 deixa os pulmões dos pacientes que fiquem em hospitais durante mais de um mês completamente irreconhecíveis.O professor estudou os resultados de várias autópsias em doentes Covid-19 que morreram em Itália após estarem em terapia intensiva nos hospitais e descobriu que o vírus persiste em grandes quantidades nos pulmões das vítimas.Giacca diz que se deparou com algo completamente diferente de uma pneumonia normal, influenza ou o vírus Sars. O médico diz ainda que a terapia antiviral pode funcionar em quadros de doença com fases iniciais mas admitiu que esta terapia não fornece a cura para os pacientes.O Reino Unido está prestes a testar um novo medicamento destinado a prevenir danos nos pulmões e coágulos sanguíneos provocados pela Covid-19.