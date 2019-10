Puigdemont entrega-se à Justiça belga após terceiro mandado europeu de detenção

Carles Puigdemont, o antigo presidente da Generalitat da Catalunha, entregou-se de forma voluntária às autoridades belgas esta sexta-feira, depois de o Supremo Tribunal espanhol ter emitido novamente um novo mandado de detenção europeu.





De acordo com o jornal ABC, Puigdemont encontra-se desde as nove horas nas dependências judiciais da Bélgica à espera que a Justiça tome uma decisão sobre a sua situação.É a terceira ordem do Supremo Tribunal. Segundo os seus representantes, citados pelo ABC, Puigdemont "está a seguir todos os passos oficiais que acompanham este procedimento".