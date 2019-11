PSOE e Podemos avançam para geringonça à espanhola

Partido Socialista Operário Espanhol, Pedro Sánchez , e o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglésias , reúnem-se na tarde desta terça-feira, dando uma conferência de imprensa conjunta de seguida. O El País avança que o acordo coloca Iglésias como vice-presidente do governo socialista.

Este domingo, os espanhóis regressaram às urnas pela quarta vez em quatro anos para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais. Os resultados, porém, estiveram longe de permitir vislumbrar uma solução para a difícil situação política interna do país vizinho. Os socialistas do PSOE ganharam as legislativas, elegendo 120 deputados, menos três do que nas eleições anteriores, enquanto o segundo partido mais votado foi o PP (direita), que fica com 88 deputados (tinha 66), seguindo-se o Vox (extrema-direita), que passa a ser a terceira força política em Espanha depois de mais do que duplicar a sua representação parlamentar, passando de 24 para 52 deputados.

Com estes resultados, o bloco dos partidos de esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Mais País) totaliza 158 deputados num total de 350, enquanto o bloco de direita (PP, Vox e Cidadãos) alcança 152 lugares. Ou seja, para chegar à desejada maioria absoluta Sánchez precisa do apoio dos pequenos partidos nacionalistas que colocaram elementos no parlamento. PSOE e Unidas Podemos somam 155 deputados num total de 350 e o novo primeiro-ministro, para ser investido à primeira volta, necessita do apoio de metade, 175, ou numa segunda volta apenas a maioria simples.



Domingo, no discurso de vitória, o secretário-geral do PSOE apelou a "todos os partidos" para atuarem "com responsabilidade e generosidade", prometendo trabalhar na formação de um "governo progressista".