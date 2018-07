Ao terceiro dia de resgate dos rapazes e do treinador encurralados numa gruta na Tailândia, Hollywood chega ao local. Segundo a Associação de Imprensa Australiana (AIA), uma equipa de filmagem vinda dos Estados Unidos da América chegou ao local para fazer a pesquisa para um filme baseado nas operações de resgate dos 13 jovens, que ficaram presos a 23 de Junho.Michael Scott, da produtora independente Pure Flix, falou com a AIA em Chiang Rai: "Vejo isto como um grande filme de Hollywood com estrelas de topo. Tem muito coração, actos incríveis de heroísmo e bravura. É só uma coisa incrível e penso que vai inspirar milhões de pessoas em todo o mundo.Quando questionado sobre se a pesquisa no local não estaria a ser feita demasiado cedo, visto que nem todos os jovens foram resgatados ainda, Scott rejeitou essa opinião. "Chegarão outras produtoras de cinema por isso temos que ser rápidos", explicou.