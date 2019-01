Tarek William Saab pediu ainda ao Tribunal Supremo de Justiça que congele as contas do auto proclamado presidente interino da Venezuela.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, pediu ao Tribunal Supremo de Justiça que congele as contas de Juan Guaidó e que o proíba de abandonar o país. A informação está a ser avançada esta terça-feira pela Reuters.



A procuradoria-geral venezuelana pediu ainda a abertura de uma investigação preliminar contra o auto proclamado presidente interino da Venezuela.



"Viemos aqui para solicitar que se apliquem as medidas cautelares que permitam neste caso: um, a proibição da sua saída do país; dois, a proíbição de alienar os bens móveis e imóveis; três, o bloqueio das suas contas", afirmou Saab, citado pelo El Mundo, na sede do tribunal. O procurador-geral explicou que estas medidas fazem parte da investigação que ordenou ao Tribunal Supremo de Justiça.



Após saber do pedido, Guaidó disse não ficar surpreendido com a decisão de Saab. "De maneira muito responsável, digo-vos que 'nada de novo'. Infelizmente, é um regime que não responde ao venezuelano, a única resposta é a perseguição, a repressão", afirmou.



Por ser presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó tem direito a imunidade. Apenas o Tribunal Supremo de Justiça pode autorizar uma investigação criminal.