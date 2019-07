Um príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos , Khalid Al Qasimi, de 39 anos, foi encontrado morto em Londres , onde trabalhava como estilista de moda.Khalid Al Qasimi, o segundo filho do xeque Mohammed Al Qasimi trabalhava como criador de moda e o seu corpo foi encontrado sem vida na segunda-feira, quando os serviços de emergência foram chamados à morada do apartamento, no bairro de Knightsbridge.

A polícia metropolitana de Londres investiga agora as causas da morte, depois de a autópsia, realizada na terça-feira, não ter sido conclusiva.