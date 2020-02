A carregar o vídeo ...

São os atuais grandes rivais da política norte-americana e o discurso do Estado da União , desta terça-feira (hora local), voltou a demonstrá-lo: a relação entre o presidente dos EUA, Donald Trump , e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi , está longe de ser diplomática.Tudo começou logo no início do processo protocolar. Nancy, que anunciou o processo de impeachment contra Trump, preside à sessão e é uma das pessoas que recebe uma versão do discurso presidencial. Estendeu a mão para cumprimentar Trump, mas este recusou virando costas.Mais tarde, no final da declaração, foi a vez de Pelosi de tornar notícia: a presidente da Câmara dos Representantes rasgou a cópia do discuso e atirou os pedaços de papel para cima da mesa, com o presidente dos EUA à sua frente. Aos jornalistas disse que era "a coisa mais cortês a fazer, tendo em conta a alternativa".Trump e Pelosi não falam desde outubro, altura em que reuniram para abordar o apoio dos EUA à Síria.