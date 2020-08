Primeiro-ministro do Líbano demite todo o governo

O primeiro-ministro libanês demitiu todo o seu governo uma semana depois da explosão que causou a morte a mais de uma centena e meia de pessoas. Hassan Diab demite o resto da administração depois de, nos últimos sete dias, um terço dos governantes ter apresentado a sua demissão."Uma classe política está a usar todos os truques sujos para impedir a mudança real", explicou o primeiro-ministro, afirmando ainda que a "corrupção está disseminada por todo o aparelho do estado". O governante afirmou mesmo que "o desastre" que foi a explosão "é o resultado de corrupção crónica".A decisão surge depois da explosão em Beirute que matou mais de 160 pessoas e feriu mais de 6 mil. Devido ao ocorrido, os libaneses manifestaram-se contra o governo e levaram à demissão de vários ministros. A última demissão conhecida era a do ministro das Finanças.

O governo foi negociado por um único campo político, o do movimento xiita Hezbollah e seus aliados, em particular o partido presidencial, o Movimento Patriótico Livre (CPL). O gabinete teve uma reunião hoje à tarde, durante a qual a maioria dos seus membros se pronunciou a favor de uma demissão, tinha declarado à agência France-Presse Vartiné Ohanian, ministro da Juventude e Desporto.

A explosão de 2 mil toneladas de nitrato de amónio deu-se a 4 de agosto no porto de Beirute, Líbano.O governo libanês tinha sido formado em janeiro, com o apoio do Hezbollah e dos seus aliados. O governo Diab já tinha sido formado após a demissão do primeiro-ministro Saad Hariri sob pressão de uma revolta popular inédita no outono de 2019 contra uma classe política considerada corrupta e incompetente, quase inalterada há décadas.A explosão de Beirute foi a última gota para os libaneses, que vivem com uma economia colapsada e protestam contra a corrupção.