O cair da noite trouxe de volta os protestos e a violência às ruas de Paris, no dia em que o movimento dos Coletes Amarelos arrancou uma série de ações que pretendem comemorar o primeiro aniversário dos protestos. Em toda a França, segundo dados do Ministério do Interior, saíram às ruas 28 mil pessoas em todo o país. Em Paris, terão sido cerca de 4700 os manifestantes. Destes, pelo menos mais de 140 foram identificados pelas autoridades, sendo que pelo menos 78 foram mesmo detidas.

Durante o dia, a polícia de Paris retirou manifestantes que tentavam bloquear uma passagem e disparou repetidos jatos de gás lacrimogéneo contra grupos reunidos perto de Porte de Champerret, no noroeste, e da Place d'Italie, no sudeste da cidade. Os repórteres da Associated Press que cobriam as manifestações relataram não ter visto qualquer violência ou outra ação dos manifestantes para provocar este ataque da polícia.

Ao final do dia, e já com um rasto de montras destruídas e carros vandalizados, os conflitos regressaram, com os manifestantes a alterarem os locais dos protestos. Pelo caminho, um carro da polícia foi mesmo virado ao contrário.

Os protestos de Paris fizeram parte de um conjunto de ações previstas para este sábado em todo o país, nomeadamente nas estradas onde o movimento inicialmente se estabeleceu, em novembro de 2018, em protesto contra os planos do governo para aumentar os impostos sobre o combustível.

No ano passado, os protestos dispersos irromperam numa efusão nacional de raiva contra a injustiça social e económica sentida – e especialmente contra o centrista e "pró-empresas" Macron. O chefe de estado recuou no imposto de combustível e ofereceu 10 mil milhões de euros em medidas para lidar com as preocupações dos manifestantes.



Com Lusa