Presidente norte-americano deu encontro com Kim Jong-un como cancelado, mas parece ter voltado atrás.

A cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, no dia 12 de Junho, pode acontecer. A garantia foi dada por Donald Trump no Twitter este sábado, dia 26 de Maio, apesar de o mesmo a ter dado como cancelada na passada semana.



"Estamos a ter conversações muito produtivas com a Coreia do Norte acerca de remarcar a cimeira que, se acontecer, ocorrerá provavelmente em Singapura na mesma data, 12 de Junho e, se necessário, será prolongada além desse dia", escreveu o presidente dos Estados Unidos. Este fim-de-semana, uma equipa da Casa Branca partirá para Singapura com vista à preparação da cimeira, confirmou a Reuters.





We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de maio de 2018

Também no sábado, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, tiveram um encontro surpresa na zona fronteiriça entre as duas Coreias. "O presidente Kim e eu concordámos que a cimeira do dia 12 de Junho deverá ocorrer com sucesso, e que a nossa demanda pela desnuclearização da península coreana e por um regime de paz perpétua não deverá ser parado", afirmou o presidente da Coreia do Sul depois do encontro.Segundo a agência de notícias da Coreia do Norte, Kim Jong-un manifestou a sua "vontade inamovível" acerca da possibilidade de encontrar Trump como planeado.Mas o presidente sul-coreano recordou o que divide Coreia do Norte e os Estados Unidos. "Apesar de partilharem a mesma vontade, são necessárias discussões acerca de como a fazer acontecer, e esse processo pode ser duro", recordou. "Porém, durante a cimeira entre os EUA e a Coreia do Sul, o presidente Trump enfatizou claramente que podemos ver não só o fim das relações hostis como o abrir da cooperação económica se a Coreia do Norte optar pela desnuclearização. Peço aos dois países para confirmarem as suas vontades partilhando os problemas um com o outro e comunicando directamente."E o que motivou o encontro de sábado entre Moon Jae-in e Kim Jong-un? O presidente da Coreia do Sul garante que Kim pediu uma reunião sem formalidades. "Os governantes de ambos os países decidiram que um encontro cara-a-cara seria melhor que um telefonema", contou. O encontro durou duas horas.No dia 1 de Junho, as duas Coreias deverão manter conversações de alto nível, com o objectivo de desnuclearizar a península.