Presidente interina da Bolívia avisa Morales que se regressar vai ser preso

Demitiu-se depois de os chefes das Forças Armadas e da polícia da Bolívia o terem exigido que abandonasse o cargo para que a estabilidade e a paz possam regressar ao país. Jeanine Anez, do partido da oposição, autoproclamou-se presidente interina do país pouco depois.



A presidente interina da Bolívia, Jeanine Anez, afirmou que se Evo Morales abandonar o México, onde está asilado, e voltar para o seu país poderá enfrentar uma pena de prisão. Anez disse ainda que o seu governo avançou com um mandato de captura, que ficará em vigor nos "próximos dias"."De qualquer forma, se ele [Evo Morales] quiser regressar à Bolívia sabe que tem de dar respostas ao país e que tem contas pendentes com o sistema de justiça", disse Jeanine Anez num discurso citado pela Reuters. "Terá de enfrentar as consequências."No mesmo discurso, Anez afirmou que o mandato de captura vai ser emitido "nos próximos dias porque já apresentámos a queixa". "É necessário que protejamos a democracia e as instituições que têm sido ameaçadas pelo populismo autoritário e pelos grupos violentos ligados ao tráfico de droga e ao terrorismo."Atualmente, Evo Moralez encontra-se asilado no México, depois de ter renunciado ao cargo de presidente da Bolívia.

A Bolívia sofre uma grave crise desde a proclamação de Evo Morales como Presidente para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de outubro, uma vez que a oposição e os movimentos da sociedade civil alegam que houve fraude eleitoral.