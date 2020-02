rifa mexico

"O avião será sorteado para não termos problemas de tempo e todos os mexicanos que quiserem ajudar poderão participar", apontou o presidente numa conferência de imprensa. A sua primeira opção era vender o aparelho, mas não conseguiu arranjar comprador.





Andrés Manuel López Obrador decidiu que vai desfazer-se do avião presidencial comprado por um dos seus antecessores, Felipe Calderón (2006-2012), tendo sido esta uma das bandeiras com as quais se candidatou à liderança do país. No entanto, está a ter problemas em encontrar um comprador, avançando assim para uma rifa.Como escreve o El País, o Boeing 787-8 custou quatro mil milhões de pesos ao estado mexicano (200 milhões de euros) e por 500 pesos (24 euros) pode passar para as mãos de um cidadão mexicano. Vão ser produzidos seis milhões de bilhetes, o que quer dizer que se forem todos vendidos Lopéz Obrador consegue reaver três mil milhões de pesos.Lopéz Obrador recusou-se a utilizar o avião presidencial quando assumiu o cargo, em dezembro de 2018, e passou a viajar apenas em voos comerciais, uma medida que acompanha a austeridade que impôs ao país. Assim, também ele poupa dinheiro aos contribuintes.