Presidente de El Salvador alerta população para potencial tsunami

Toda la población que se encuentra en nuestras costas, por favor movilizarse a tierras más altas.



El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha detectado un posible tsunami. https://t.co/APpv6j7AVL — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 11, 2019

Nayin Bukele, presidente de El Salvador, alertou na sua conta oficial de Twitter para a alta probabilidade de o país ser atingido por um tsunami nas próximas horas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos terá dado conta de perturbações no mar, com uma trajetória provável a passar por El Savador."Todas as pessoas que se encontrem na costa devem mibilizar-se em sítios mais altos. Tirem também os pequenos barcos de dentro de água", apontou o governante no Twitter.(em atualização)