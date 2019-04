Presidente de banco sueco demite-se após escândalo de branqueamento de capitais

Em fevereiro foi revelado na televisão pública sueca (SVT) que cinquenta clientes do Swedbank fizeram transações suspeitas num valor total a rondar os quatro mil milhões de euros nos países bálticos entre 2007 e 2015 para contas do Danske Bank, o maior banco dinamarquês, no centro deste escândalo financeiro.