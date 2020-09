Um fuzileiro norte americano que matou uma mulher trangénera nas Filipinas recebeu um indulto presidencial. Grupos de direitos do homem afirmam que esta decisão mostra um desrespeito pela justiça filipina e um servilismo para com os Estados Unidos da América.Rodrigo Duterte concedeu um "perdão absoluto" ao coronel norte-americano Joseph Scott Pemberton, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros filipino, explicando que a decisão foi motivada como forma de "fazer justiça", acrescentando ainda que esta segunda-feira o presidente filipino iria falar sobre esta decisão. O porta-voz do presidente Harry Roque - que chegou a servir como advogado da família de Laude - afirmou que o presidente anulou totalmente o castigo ao qual Pemberton foi submetido, só que não apagou a sua condenação. "O presidente apagou todo o castigo que tinha sido imposto a Pemberton. O que o presidente não apagou foi a sua condenação. Ele ainda é um assassino", afirmou.Pemberton foi condenado por homicídio em 2014. O soldado foi condenado a pena de prisão pela morte de Jennifer Laude numa cidade a norte de Manila chamada Olangapo. Pemberton estava no país a participar em exercícios militares conjuntos com as tropas filipinas. Foi numa licença de uma noite que conheceu Laude, num bar onde tinha ido sair com vários colegas.Os dois terão dado entrada num motel ainda essa noite, segundo testemunhas no local, tendo o norte-americano estrangulado Laude quando descobriu que a mulher era transgénera.Pemberton foi condenado a prisão o final de 2015 e desde então que está a cumprir pena de prisão num campo militar em Manila e não numa prisão civil, como tinha requisitado a defesa de Laude.A advogada que defendeu o militar declarou estar muito satisfeita com a decisão do presidente que considera premiar o bom comportamento que Pemberton tem demonstrado. Segundo Garcia-Flores, o militar está mesmo disposto a pedir desculpa à família da mulher assassinada.Um grupo de defesa dos direitos humanos chamado Karapatan criticou a decisão de estender um perdão ao soldado, considerando o mesmo "desprezível e vergonhoso" para com a justiça e mostrando "o servilismo aos interesses dos EUA".