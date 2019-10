Presidente da Comissão Europeia Juncker vai ser operado a aneurisma

#BREAKING EU's Juncker to undergo aneurysm surgery November 11: aides pic.twitter.com/74L7FctlSc — AFP news agency (@AFP) October 31, 2019

Naquele que terá sido o seu último discurso no hemiciclo de Estrasburgo -- ainda que a atual Comissão deva prolongar o seu mandato por um mês, até 30 de novembro, face ao impasse na formação da 'Comissão Von der Leyen' -, Juncker considerou que não há motivos para demasiadas celebrações, mas admitiu "orgulho" com o esforço da sua equipa -- "se todos se esforçassem do mesmo modo, estaríamos melhor", observou - e por ter dado o seu "pequeno contributo" para o projeto europeu.

O ainda Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker , vai ser operado a um aneurisma. A notícia foi confirmada pela AFP junto dos seus assessores. A cirurgia está marcada para dia 11 de novembro.O presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, realizou o seu discurso de despedida na terça-feira, dia 22. Perante o Parlamento Europeu, o luxemburguês afirmou que deixa Bruxelas com o sentimento de dever cumprido e pediu que a Europa "combata com todas as forças os nacionalismos estúpidos".No discurso de balanço do seu mandato (2014-2019), Juncker considerou que a sua Comissão cumpriu no essencial nas três grandes frentes que elegeu como prioritárias há cinco anos - o crescimento, o emprego e o investimento -, e lamentou que não tenha sido possível ir mais longe noutros domínios, como na política de refugiados ou na união bancária, apontando o dedo à falta de esforço dos Estados-membros.