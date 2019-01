Guaido propôs assumir o governo da Venezuela. O novo mandato de Nicolas Maduro é considerado ilegítimo por pelo menos 19 países.

Os serviços secretos da Venezuela detiveram este domingo o líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional da Venezuela Juan Guaido, tendo este sido libertado pouco tempo depois. A informação da sua prisão foi divulgada pela sua mulher e por deputados da oposição. Guaido ia para um comício quando ocorreu a interpelação.



Na sexta-feira, Guaido disse estar pronto para assumir a presidência do país, depois de a oposição ter declarado que o segundo mandato de Nicolas Maduro como presidente da Venezuela era ilegítimo.



O anúncio foi feito perante uma multidão em Caracas, um dia depois da tomada de posse de Maduro que foi rejeitada por vários países. Contudo, Guaido disse que precisaria do apoio do povo, das forças armadas e da comunidade internacional antes de tentar formar um governo transitório pré-eleições para substituir Maduro.



"A Constituição dá-me legitimidade para ficar com o cargo de presidente e pedir eleições. Mas preciso do apoio dos cidadãos para o tornar uma realidade", afirmou Guaido. 17 países da América Latina, os Estados Unidos e o Canadá consideraram o governo de Maduro ilegítimo. Para o dia 23 de Janeiro, é esperada uma manifestação nacional de protesto contra o governo de Maduro.



Notícia actualizada às 16h42 com a libertação de Juan Guaido.